Vitamiinid ja mineraalid on tervise allikaks, aga talvel neid aiast ja metsast ei nopi. Kui purgivitamiine võtta pole soovi, tuleb hoolitseda, et toidulaud oleks rikkalik ja mitmekesine. Vitamiinide vajalikkuses ei kahtle keegi, kuid teadlikkus sellest, millest vitamiine saab ja mille hüvanguks üks või teine neist meie organismis töötab, on siiski võrdlemisi madal. Põltsamaa Felixi mahlatoodete tootearendaja Evelyn Sarapuu räägib, milliseid vitamiine ja mineraale leiab mahlast.

Granaatõunamahl

Granaatõunamahl on tuntud vitamiinipomm. Mahl sisaldab ohtralt C-vitamiini, aga ka K-vitamiini, B5-vitamiini ning kaaliumi ja foolhapet. C-vitamiini on oluline tarbida viiruspuhangute ajal, see aitab organismi turgutada ja immuunsüsteemi tugevdada. B5-vitamiin turgutab väsinud nahka ja juukseid, K-vitamiin aitab organismile olulisel kaltsiumil imenduda. Kaalium on organismile väga vajalik mineraal, mis mõjutab närvisüsteemi, südametööd ja seedimist, toetab nahka ja lihaseid ning aitab vererõhku kontrolli all hoida.