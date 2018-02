„Patsient kosub Eestis ja ta enesetunne on hea, operatsiooni käigus sai eestlanna Soomest pärit südame,“ ütles dr Taal. Tegemist on teise Eestist pärit patsiendiga, kellele dr Taal südame siirdas, eelmise aasta suvel sai uue südame 54-aastane Eestist pärit mees.

„Põhjamaade elundisiirdamiskeskusi liitva Scandiatransplant liikmena on meie võimalused patsiente aidata oluliselt laienenud, just seetõttu on eestlased saanud kiiresti siirdamisoperatsioonile ja doonororganite valik on oluliselt suurem. Eestis oleksime oodanud sobivat doonorsüdant tõenäoliselt mitu aastat,“ märkis dr Taal.