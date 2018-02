Järjekordne analüüs nendib, et mereelukatest saadud oomega-3-rasvhapete tarvitamine ei vähenda suure riskiga isikutel oluliselt südametõbede esinemise riski.

Briti uurijad võtsid kokku kümne ligi 78 000 uuritava isikuga randomiseeritud uuringu andmed, kirjutab meditsiiniportaal Med24. Uuringutesse olid võetud juba eelneva südame-veresoonkonnahaiguse või insuldi diagnoosiga patsiendid või suure haigestumisriskiga isikud (keskmine vanus 64 aastat, 61% mehed), kes tarvitasid oomega-3 rasvhappeid vähemalt 12 kuud (keskmiselt 4,4 aastat).



Ilmnes, et toidulisanditel polnud mingit mõju kardiovaskulaarsete sündmuste, seal hulgas mittefataalse müokardiinfarkti, suurte vaskulaarsete sündmuste, insuldi, revaskulariseerivate protseduuride ja kardiovaskulaarse suremuse tekkele.



Eelmisel aastal avaldatud Ameerika Südameassotsiatsiooni teaduslikus seisukohas on kirjas, et oomega-3 RH kasutamine on mõistlik patsientidel, kellel on juba eelnev südame-veresoonkonnahaigus või vähenenud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkus, kuid primaarse preventsiooni kohta soovitust ei tehtud randomiseeritud uuringute vähesuse tõttu. Euroopa juhendid ütlevad aga, et oomega-3 rasvhapete kaitsev efekt on kahtlane ja nende kasutamine vajab täiendavaid uuringuid.