7000 inimest tähistasid Eesti sünnipäeva üleskutsega „Vabariigi terviseks!“ ning läbisid 24.-25. veebruaril ühtekokku Eesti erinevatel terviseradadel joostes, kõndides, suuskadel või jalgratastel üle 65 000 kilomeetrit. Sellega sai sümboolselt maakerale peale tehtud koguni poolteist ringi.

Sihtasutuse Eesti Terviserajad juhi Alo Lõokese sõnul läks nädalavahetus kenasti korda. “Väga paljude jaoks on tegu traditsiooniga, mida igal aastal oodatakse. Pidupäevadel loodusesse liikuma tulla on tore harjumus ja ühtlasi kingitus, nii iseenda kui ka meie kõigi terviseks. Liikumisrõõm koos heade emotsioonidega on see, mida me terviseradadega regulaarselt pakkuda soovime,” ütles Lõoke.

“Eesti Olümpiakomitee üheks missiooniks on, et sport ja liikumine saaks meie inimeste elamisviisi ja elustiili lahutamatuks osaks. Osaks selle missiooni täitmisel on inimeste teadlikkuse tõstmine läbi avalikke kampaaniate ja teavituste. Teist aastat järjest toimunud terviseradade kuu ja möödunud nädalavahetusel toimunud "Vabariigi terviseks" ettevõtmine osutusid taas edukaks. Üha rohkem inimesi on leidnud endale sobiva liikumisvormi ning treeningrütmi. EOK kutsub kõiki üles Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva-aastal liikuma vähemalt sada korda ehk keskmiselt kaks korda nädalas. Terviseradade regulaarne külastamine on üks lihtsamaid ja kättesaadavamaid viise selle eesmärgi täitmiseks,” lisas Eesti Olümpiakomitee liikumisharrastuse juht Peeter Lusmägi.