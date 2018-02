Kui operatsioonijärgse valu põhjus on kehv magamine enne operatsiooni, võib sellele leevendust pakkuda kofeiin.

Michigani ülikoolis viidi läbi katse, mille käigus tehti rottide käppadesse sisselõiked. Seejuures olid osad rotid enne katset magamata, kirjutab Medical News Today. Teadlased leidsid, et magamata rotid tundsid valu tugevamini ning paranemine võttis neil ka kauem aega võrreldes puhanud rottidega.

Seejärel proovisid teadlased rottide lõikusejärgset valu leevendada kofeiiniga. Ilmnes, et kofeiin vähendas valu vaid magamata rottidel.

Üks uuringu autoreid, doktor Giancarlo Vanini Michigani ülikooli anestesioloogia osakonnast kommenteeris, et une ja valutundmise seos on ammu teada. Nimelt on varasemates katsetes leitud, et üle 80% inimestest tunnevad pärast operatsiooni valu.

Seda, kas kofeiin aitab leevendada ka inimestel operatsioonijärgset valu, tuleb Giancarlo Vanini sõnul veel täiendavlt uurida.