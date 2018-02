Alati ei ole võimalik rahulikult laua taga süüa. Üks on aga kindel: kui sul on plaan kaalust alla võtta, pead söömise paiku valima ning söömise ajal ei tohi tegeleda kõrvaliste asjadega. Fox News toob välja viis paika, kus söömise peaksid oma kehakaalu huvides lõpetama. · Köögis seistes. Köögis hajameelselt ringi siblides pistad suhu paar pisemat pala. Kokku saab neid palu aga ühe suurema portsjoni jagu. Kui sul on kõht tühi ja vajad näksimist, võta taldrik, pane toit selle peale ja istu laua taha. Nii saad rahus isu täis süüa ja ei söö üle.

· Autos. Lisaks sellele, et see on liiklusohtlik, kiputakse rooli taga toitu liiga kiiresti sisse ajama ning kontroll koguse üle puudub, sest tähelepanu on mujal. Kui sa tõesti pead autos sööma, vali teadlikult tervislik vahepala.

· Teleka ees. Reklaamipausid on kaalulangetaja surm – iga natukese aja tagant midagi maitsvat nähes murdub ka kõige tugevam. See aga paneb sind õgima kõike kiirelt kättesaadavat ja ebatervislikku. Ning telekagi ees süües on raske kogustel silma peal hoida. Kui tõesti on vaja sel ajal süüa, tõsta endale sobiv portsjon ette. · Töölaua taga. Kui tööd on pidevalt pingeline, on raske seda harjumust muuta. Et töödki tehes on tähelepanu mujal, ei taju sa söödavat kogust. Kui aga sööd laua taga ja keskendud vaid söömisele, registreerib aju õigeaegselt täis kõhu. Usu, lõunapausiks piisab ka veerand tunnist.