Tänapäeva maailmas on üha rohkem allergiaid. CNN toob välja mõned üllatavad asjad, mille vastu võid nii sina ise kui sinu laps allergiline olla.

Beebisalvrätid. Mis siis, et need on mõeldud kõige väiksematele, võivad needki allergiaid põhjustada.

Kreem, mida oled kasutanud alati. On võimalik, et kasutad aastaid ja aastaid sama kreemi, kuid ühtäkki põhjustab see punaseid laike.

Sügelemisvastased kreemid. Allergiline võib olla isegi kreemide vastu, mida tavaolukorras võiks allergia vastu kasutada.

Voodilinad. Taoliste allergiate vältimiseks tuleks pesta voodipesu kuuma veega vähemalt korra nädalas.

Toataimed. Võitleme ikka vannitoas ja keldris kõduseene eest, kuid tihtipeale ei teata, et seda võib leiduda ka taimepottides. Et seda vältida, tuleks poti põhja panna natuke kruusa ja taimi hoida hea ventilatsiooniga kohtades.

Eskalaatori käsipuud. Seda teatakse, kui ollakse allergiline lateksi, kummi või plastiku suhtes. Pea aga meeles, et seda sisaldavad ka eskalaatorite käsipuud.

Kunstküüned. Kui oled allergiline akrüüli suhtes, siis ei pruugi sinu maniküür kujuneda selliseks nagu lootsid.

Nikkel.. sinu toidus. Allergiline võid olla ka toidu vastu, milles sisaldub niklit - näiteks oad, herned, pähklid.

Ilm. Kellelegi ei meeldi eriti külm ilm.. kuid on inimesi, kellel ilma külmenemine võib põhjustada lausa allergilist reaktsiooni.