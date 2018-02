Kui vastik haigus lõpuks ometi taanduma hakkab ning enesetunne juba päris hea on, tuletab muu elu ennast jälle meelde. Tegemata töö, lõbus ajaveetmine, jälle inimestega suhtlemine. Kuid arstid hoiatavad, et hea enesetunne ei tähenda veel head tervist.

Terviseleht Health.com kirjutab, et kuigi sa ei tohiks mõistagi teistega kokku puutuda sel ajal, kui oled haigusest kõrges palavikus, nohune, köhid pidevalt ja tunned end kehvasti, peaksid ka paranemismärkide ajal end teiste seltskonnast hoidma. Kõige nakkavam on viirus päev enne sümptomite avaldumist ning kuni nädal hiljem. Kuid vahel võib viirus olla nii võimas, et oled nakkusohtlik kuni kaks nädalat hiljemgi.

Seega, sa võid end küll hästi tunda, kuid su tervis ei pruugi päriselt korras olla. Kui tööga on siiski kohutavalt kiire, siis minimaalselt peab tööle naasmise ja viimaste haigussümptomite vahele jääma 24 tundi. Ehk et vähemalt ööpäev viimasest köhatusest või nuuskamisest.

Palaviku alandamine ibuprofeeniga ei loe: see võib küll enesetunnet parandada, kuid nakkust ära ei võta ning teistele oled endiselt ohtlik. Ning kui sa just tingimata pead (kuigi ei tohiks!) teiste sekka minema, siis ainult parima haigusetiketiga: distants teiste inimestega, puhtad käed ja inimeste mitte puudutamine, aevastuse ja köha varjamine salvrätiga, teiste inimeste toidu, asjade ja töölaua puutumata jätmine ning eelnev hoiatus, et oled tõbine. Kui amet võimaldab, palu luba kodunt töötada.