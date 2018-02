Kui oled kohvisõber, on sul põhjust rõõmustada – see igapäevane jook on hea abivahend ka kaalu kaotamisel.

Women´s Health kirjutab, et tass kohvi päevas põletab 100 kalorit. Veidi arvutades ilmneb, et aasta jooksul on nii võimalik kaotada keskmiselt viis kilo.

Kohvi salendav saladus peitub ainetes nimega kofeiin ja klorogeenhape, mis aitavad seedida suhkruid ja rasvu.

Seejuures peaks jälgima ka, millal kohvi juua. On nimelt teada, et kehas hakkab kofeiin lagunduma tund-poolteist pärast selle joomist. Sestap oleks mõistlik juua väikeseid kohvikoguseid terve päeva jooksul.