Õues laiuvatele külmakraadidele peab meie õrn näonahk pidama vastu äärmiselt suurele sise- ja välisruumide vahelisele temperatuuride kõikumisele. Et nahk külmast kannata ei saaks, on oluline kasutada igapäevaselt sobivaid näokreeme, mis aitavad meil säravalt vastu minna varsti saabuvale kevadele.



“Pidev temperatuuri kõikumine, kui astume külmast õuest sooja tuppa ning ilma muutumine niiskest kuiva ja külmani põhjustab veresoonte ahanemist ja laienemist, mis halvemal juhul võib viia veresoonte lõhkemiseni,” selgitas Amway Artistry ilutreener Andrzej Sawicki, miks on oluline eriti külma ilmaga oma näonahale suuremat tähelepanu pöörata.



Väga külma ilma puhul võib ilutreeneri sõnul kasutada päevakreemi asemel ka rasvasemat öökreemi. Muidugi oleneb see näonaha seisukorrast, kuid kui tunned, et nahk on näppude all pigem kuiv ning kaldub ketendamisele, siis saab paksemast öökreemist siinjuures abi.



Lisaks pävakreemile soovitab spetsialist mõelda talveperioodil ka spetsiaalsete näohooldusaparaatide kasutamisele, mis aitab kreemil niisutada nahka sügavamalt kui muidu. Samuti saab kargete talveilmade puhul abi erinevatest seerumitest, mis on tugevama konsistentsiga ning tagavad suurema ja pikemaajalisema naha niisutuse.



“Ära unusta kasutada ka aluskreemi. See on kõige tähtsam kiht, mis loob nahale kaitsva barjääri tuule, temperatuuri ja keskkonnamõjude eest. Vaid nii saab kaitsta oma nahka enneaegsete kortsude ja nahaprobleemide tekkimise eest,” lisas Sawicki.



Nahka tuleb kindlasti turgutada ka vitamiinidega. Pidev ja suur temperatuurimuutus mõjutab tugevasti veresoonte tavapärast tööd, mistõttu tuleks talveperioodil suurendada C-vitamiini tarbimist, mis aitab tugevdada veresooni ning ennetada nende lõhkemist.



“Vitamiin C emulsioon näole on siin heaks lahenduseks, et toetada lisaks söödavatele vitamiinidele nahka ka välispidiselt. C-vitamiin aitab muuta pigmentatsiooni heledamaks ja kortsud vähemnähtavaks. Eriti heade tulemuste jaoks võiks emulsiooni näole kanda vähemalt üheminutilise massaaži abil,” ütles Sawicki. “Samuti on olulised kõik teised toidulisandid, mis annavad kehale energiat ning nahk, kuhu toitained jõuavad organismist viimasena, saab vajalikus koguses turgutust.”



Ilutreeneri sõnul on üks kindel asi, mida kindlasti teha ei tohi, ja selleks on kanda näol mitut kihti meiki. Kuigi võib tunduda, et kihid kaitsevad külma ja tuule eest nahka paremini, siis kogunev meigimustus on nahale äärmiselt kahjulik, ummistades poore ja muutes naha kuivaks ja jõuetuks.