Juht peaks looma õhkkonna, kus töötajad ka naerda ja nalja visata saavad, soovitab portaal BOSS Magazine.

Tööpostil naermine ühendab ja tugevdab sidet kolleegidega. Rääkimata sellest, et hea tuju teeb tööpäeva toredamaks ning viib stressi ja muremõtted korraks eemale. Ning mis tööandja seisukohast tähtsamgi – naer ja nali elavdavad ka loomingulist mõtlemist.

Inimene, kelle tööpostil valitseb range tõsidus, tunneb end igal esmaspäeval kui hambaarsti piinatoolile minnes. See ei tähenda, et boss peab klounikostüümi selga ajama või iga nädal kontorisse stand-up koomiku palkama. Piisab sellest, kui inimestel jääb päeva jooksul piisavalt hingamisruumi, et omavahel paar törtsu juttu ajada. Samuti on oluline, et ei unustataks sünnipäevi ja muid tähtpäevi, kus töötajad saaks omavahel vabas vormis suhelda. Ning et inimesed ei kardaks vigu teha. Inimlik suhtumine, samuti võimalus naljaga muredest üle saada teevad töökoha meeldivaks. Samas peab jälgima, et keegi ei tunneks, et tema üle nalja tehakse või et tema tööd tõsiselt ei võeta.

Töökohal valitsev rõõmus meeleolu on nii vaimse tervise kui ka töö tõhususe seisukohalt hindamatu investeering. Ja see ei maksa sentigi.