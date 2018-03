Tee joomine pole mitte vaid lõõgastav, vaid võib ka tervist turgutada. Woman´s Healht toob välja kolm kõige tervislikumat teed.

* Roheline tee on hea abivahend organismi puhastamisel ja kaalu alandamisel.

* Ingveritee on tulvil C-vitamiini ja aminohappeid, see aitab rahustada valutavat kõhtu.

* Must tee on äärmiselt antioksüdandirikas, need aga kaitsevad DNAd kahjustuste eest ehk hoiavad sind noorena.