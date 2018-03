Talvine pakane paneb naha kuivama ja ketendama. Selle vastu ei pea ilmtingimata ostma kalleid imekreeme - on hulk igaühe köögikapis olevaid toiduaineid, mis pakuvad samuti kuivale nahale leevendust.

Päevalilleseemneõli niisutab nahka, lisaks näonahale on seda hea masseerida ka karedatele küünarnukkidel, soovitab Medical News Today.

Kookosõli sisaldab nahka pehmendavaid küllastunud rasvhappeid, mis soodustab nahapinnal leiduvate rasvarakkude arvu suurenemist ning see muudab kuiva naha pehmemaks.

Kaerahelbeid on põletikuvastase ja rahustava toimega, neid on hea kasutada maskina. Näiteks, jahvata need, sega jogurtiga ja hoia mõnda aega näol. Või leota kaerahelbeid soojas vees ja kanna siis näole.

Mesi niisutab ja on põletikuvastase toimega. Kanna seda lihtsalt nahale.