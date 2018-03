Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile haiglavõrgu arengukava määruse muudatused, millega on kavas lisada haiglavõrgu haiglate loetellu sihtasutus Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus. Haigla lisamine loetellu parandab taastusravi teenuste kättesaadavust riiklikus haiglavõrgus.

„Haapsalu taastusravihaiglal on oluline roll keerukate neuroloogiliste probleemidega laste ja täiskasvanute taastusravis, sh seljaaju kahjustusega ja peaajutrauma järgsel esmasel intensiivsel taastusravil. Lisaks ravitööle tegeleb haigla tervishoiutöötajate koolitusega, on oluline praktikakoht ja residentuuri baasasutus,“ ütles sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler Maris Jesse. „Haigla lisamine loetellu võimaldab parandada taastusraviteenuste kättesaadavust riiklikus haiglavõrgus. See kindlustab haiglale püsiva riikliku rahastamise ja annab riigile kindluse, et keerukamate neuroloogiliste probleemide puhuks on taastusraviteenused ka pikemas perspektiivis riigi poolt inimestele tagatud.“

Haigla on spetsialiseerunud kolmele peamisele taastusravi suunale: lülisamba kahjustusega haigete taastusravi, muu neuroloogiline sh laste taastusravi ning lihasluukonna haigustega haigete taastusravi. Lisaks tavapärase taastusravi võimalustele on haiglal kliiniline liikumis- ja kõnnianalüüsi labor, tervisedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskuse labor ja abivahendikeskus.