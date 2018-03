Eelmisel nädalal otsis arstidelt ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu abi 6620 inimest, neist veidi üle 42 protsendi olid lapsed. Kaks inimest surid gripist tingitud tüsistuste tõttu.

Peamiseks haigestumiste põhjustajaks on tervisameti andmeil jätkuvalt gripiviirused, nende osakaal muude viiruste seas jäi 72 protsendi juurde. Grippi haigestumisi põhjustavad ringluses olevad kolm gripiviirust, neist kaks on A ja üks B-gripiviirus. B-gripiviirus on hooajale iseloomulikult kujunenud domineerivaks gripiviiruseks. Muudest hingamisteede viirusnakkusi põhjustavatest viirustest olid haigestumised valdavalt seotud RS-viirusega ja seda ligi 21 protsendil juhtudest.

Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal 401 gripiviirust, neist 100 olid A- ja 301 B- gripiviirused. Grippi haigestumine oli kõrgeim Tallinnas, Ida-Virumaal, Narvas, Pärnu-, Järva- ja Viljandimaal.