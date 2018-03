"Kui günekoloogilise vähi patsiendid kipuvad ülekaalulisemad olema, siis rinnavähi omad on labiilsemad, tundlikuma närvisüsteemiga," on oma karjääri jooksul täheldanud onkoloog Riina Kütner.

"Onkoloogias töötades õpid aru saama, et ilmas on suuremaid muresid, kui pesemata kardinad või tolmurull nurgas. Mõnikord on vähist ses mõttes kasu, et inimesed saavad aru: see, mille pärast seni muretsetud, polnud üldse muretsemist väärt," räägib Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloog Riina Kütner värskes ajakirjas Tiiu ja soovitab naistel end lõdvaks lasta ning vähem murelik olla.

Ning veel paneb ta südamele, et kui naine saab kutse mammograafi, tuleb seal ka ära käia. "Algav rinnavähk ei anna endast kuidagi tunda ega tekita vaevusi, aga mammogrammil saab seda märgata. Esimeses staadiumis avastatud rinnavähi korral on viie aasta pärast elus peaaegu kõik need naised," põhjendab ta. Ja soovitab samas aeg-ajalt ka ise oma rind üle katsuda, ega seal mingeid tükke tunda ole.