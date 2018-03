Huffington Post on kirja pannud seitse kõige levinumat ja kohati üllatavat peavalu põhjustajat ja jagab samas ka soovitusi, kuidas neil põhjustel tekkivat peavalu leevendada.

Üsna sageli võib juhtuda, et peavalu põhjus on ühest küljest arusaamatu, kuid asja jälgima hakates ilmneb, et võtmepõhjus on ometi olemas. Üllatus-üllatus: see võib olla nii ilm, halb lõhn või ka liiga ere valgus.

* Hormoonid. Ennekõike kimbutab hormoonidest põhjustatud peavalu nais, sest enne menstruatsiooni on östrogeeni tase madal ning see võib esile kutsuda migreeni. Ning ka raseduse ja menopausi ajal on hormoonide kõikumine peavalude põhjustajaks.

Kuidas leevendada? Võta paar päeva enne mensutruatsiooni algust, kui peavalud on tõenäolised tekkima, ibuprofeeni. Kui sul kipub pea valutama rasedana, pea nõu arstiga.

* Ilm. Migreen kipub tekkima kuumade ilmadega ja ka siis, kui õhurõhk muutub.

Kuidas leevendada? Püüa kuumadel päevadel rahulikult olla ja hoia valuvaigisti taskus.

* Vähene uni põhjustab madalat serotoniinitaset, see aga laiendab veresooni ning ergutab tööle kolmiknärvi, peamise migreeniga seotud närvi.

kuidas leevendad? Jälgi unehügieeni, piira kofeiini tarbimist ja liiguta end reguraalselt.

* Halb lõhn. Kui nuustutad tugevat ja sulle mittesobivat lõhna, vabastab kolmiknärv peavalu tekitavaid aineid.

Kuidas leevendada? Väldi tugevaid lõhnu.

* Ere valgus avaldab samuti mõju kolmikärvile.

Kuidas leevendada? püüa eredat valgust enda ümber vähendada, näiteks vaheta helendavad pirnid hõõglampide vastu ning kaitse arvutiekraan spetsiaalse kaitseekraaniga.

* Vale toitumine. On teada, et peavalu põhjustavad türamiini, nitraate või fenüülalaniini sisaldavad toidud. Seega võivad peavalu põhjustajaks olla nii punane vein, hallitusjuustud, töödeldud liha kui šokolaad. Samamoodi põhjustab peavalu toidukordade vahelejätmine, sest see põhjustab veresuhkru kõikumist.