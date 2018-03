Kas sa teadsid, et kanamunade hoidmine ukseriiulil võib need su tervisele kahjulikuks muuta?

Kõige levinum munade säilitamise viis on külmikus ukseriiulil. See on aga totaalselt vale, kirjutab Reader´s Digest. Nimelt muutub seal munade temperatuur iga kord, kui külmiku uks avatakse ja sulgetakse.

Selline temperatuurimuutus paneb munad kiiremini riknema. Halvaks läinud toidu söömine võib aga kaasa tuua mitmeid tervisehädasid alates toidumürgitusest.

Kui soovid mune külmkapis hoida, siis pane need tavalisele külmikuriiulile tagumisse ossa – seal püsib temperatuur stabiilne ja ka munad kauem värsked.