Beebiga tegeledes kipub ema oma heaolu unustama. Kuid tegelikult tasub meeles pidada, et kõik see, mida ema teeb enda heaks, mõjutab kaudselt ka last. Kõige olulisem selle juures on tervislik toitumine – et vajalikud ained toidust saaksid kätte nad mõlemad lapsega.

Tervislik toitumine on oluline seda enam, et rinnapiima tootmiseks vajab keha rasva, süsivesikuid, immuunrakke ja muud. Ning mida rohkem keha kõike seda vajalikku toidust saab, seda tõhusamalt toodab ta täisväärtuslikku rinnapiima, kirjutab Your Tango ja toob välja üheksa toitu, mida peaks sööma iga rinnaga imetav ema.

Kaerahelbepuder on kiudainete- ja proteiinirohke ning see tekitab pikaks ajaks täiskõhutunde. See aitab ka veresuhkru taset stabiilsena hoida.