1. Kui su laps on haige, hoia teda kodus. Kui saadad ta lasteaeda või kooli, haigestuvad ka teised lapsed.

Portaal Today jagab nõudandeid New Jersey lastearst Shilpa Patel.

Et gripp möllab praegu usinalt laste seas - üle 42% möödunud nädalal arsti juurde pöördunuist olid lapsed, on paslik meelde tuletada, kuidas oma lapsi selle raske haiguse eest kaitsta.

Laps võib lasteasutusse minna taas, kui ta on vähemalt ööpäeva olnud palavikust, oksendamisest ja kõhulahtisusest prii. Samas pole see reegel - kui laps on väsinud ja ei näi endiselt terve, usalda oma sisetunnet ja pea nõu arstiga ning jäta laps pigem koju.