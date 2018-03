Kindlasti peaksin minema kusagile laborisse, veetma seal pikki tunde ja andma proove, mis pole kuigi meeldivad – just selline oli minu arvamus geenitesti kohta. Selgub aga, et asjad pole sugugi nii, tegelikult saab geenitesti mugavalt ja kiirelt kodus teha.

Niisiis valin Geenitestide kodulehelt kaks, mis mind kõige enam kõnetavad: vitamiinipuuduse esinemise risk ja kaalulangetamine. Muide – viimane ongi kõige populaarsem test. "Lisaks saab laboris hinnata laktoosi- ja gluteenitalumatust ning määrata sportliku võimekusega seotud olevaid geenivariatsioone Geenitesti tulemuste interpretatsioon koostatakse vastavalt maailmas tehtud teadusuuringutele.

Mulle saadetakse postiga pisike pakike, kus on testi tegemiseks kõik vajalikud vidinad ning põhjalik juhend. Kuna jätkuvalt on pisike ärevus sees, loen enne testiga alustamist juhendi umbes neli korda läbi. Lõpuks jõuan arusaamisele, et tegelikult on kõik ju imelihtne.

Võtan testi ette kella kümne ajal õhtul, sest on toonitatud, et see tuleb teha vähemalt üks tund pärast söömist, joomist või hambapesu. Loputan veel igaks juhuks suud.

(Stanislav Moshkov)

Pakendis on vatipulk, mida tuleb hõõruda vastu põse sisekülge umbes 30 sekundit, seejärel 30 sekundit vastu teise põse sisekülge. Soovitatakse umbes sama tugevat survet nagu hammaste pesemisel – muidu võib juhtuda, et tulemuste saamiseks ei ole piisavalt informatsiooni. Mina hõõrun igaks juhuks vatipulka vastu põske ligi minuti.

Seejärel tuleb vatipulk (ilma selle otsa puudutamata) panna otsapidi tagasi plasttopsi. Ära ei tohi unustada, et plasttopsile on vaja kinnitada kaasasolev kleebis ning sealne number endale välja kirjutada. Kuna klientide privaatsust kaitstakse hoolikalt, saab tulemused kätte just koodi kasutades. Ja veel – pärast tulemuste saamist ei jää minu analüüs kuhugi seisma, vaid hävitatakse.

Ongi kõik, nii lihtne ongi. Mitte mingeid pikki tunde laboris ega ebameeldivat vere võtmist. Kaasasolevasse ümbrikusse pandud proovi suskan ma järgmisel hommikul tööle minnes postkasti ja jään tulemusi ootama.

(Stanislav Moshkov)

Selgub, et pidasin hoopis vale dieeti

Tulemused saabuvad ligi kolm nädalat hiljem. Kõigepealt süvenen loomulikult kaalulangetamise temaatikasse, sest olen pikalt murdnud pead, kuidas kõige efektiivsemalt alla võtta. Teaduslikult on tõestatud, et geneetika mõjutab ülekaalulisust 40-70% ulatuses ehk siis tegelikkuses vajab iga organism veidi erinevat lähenemist.

Mina saan teada, et agar sportimine polegi kõige tähtsam (kuigi ka seda ei tohi unustada), rohkem tähelepanu tuleks pöörata õigele toitumisele. Välja on toodud, et peaksin järgima tasakaalustatud dieeti ehk vältima rasvarikast ja süsivesikutevaest toitu. Tasakaalustatud dieedi põhimõtete järgi peaksin sööma toitaineid kindlas vahekorras. Päevane toidust saadav energia peaks 50-55% ulatuses tulema süsivesikutest, 15-20% valkudest ja 25-30% rasvadest. Samuti on välja toodud, et eelistada tuleks täisterajahust saia valgele, valge riisi asemel pruuni ning rasvastele salatikastmetele oliiviõli ja sidrunimahla. Ideaalne piibel tervislikuks toitumiseks!

Kui rasva vältimine pole minu jaoks üllatus, siis süsivesikute osas on lood teised. Olen päris palju kuulnud dieetidest, mille kohaselt tuleks vältida süsivesikuid ning pean tunnistama, et olen mõnda isegi proovinud. Kahjuks tulemusteta. Nüüd ma tean põhjust: minu keha ei ole nõus vähese hulga süsivesikutega ja hakkab niiviisi mulle vastu töötama.

Et klient saaks kohe õige toitumisega alustada, on välja toodud ka kolme päeva toitumiskava. Kes soovib pikemalt nõuandeid, võib ühendust võtta toitumisnõustajaga.

(Stanislav Moshkov)

Vitamiinide testist saan aga teada, millisest üheksast uuritud vitamiinist (A, B6, B9, B12, D, raud, kaltsium, magneesium, oomega-3) on mu kehal kalduvus puudu jääda. Juhtub üsna tihti (ka mina olen sellega kimpus olnud), et enesetunne on kehv ja haiglane. Suure tõenäosusega on sel puhul vajaka olulistest vitamiinidest, kuid ilma kindlate testideta seda ei tea. Nüüd on mul olemas reaalne teadmine, et võiksin alaliselt tarbida A- ja D-vitamiinirikast toitu ning kaltsiumi. Apteeki pole aga vaja esimese asjana joosta. Mulle pannakse hoopis südamele, et kõigepealt tuleks eelistada toitu, millest saab kõnealuseid vitamiine rohkem. Need toidud on minu jaoks ära märgitud.

Mida ma siis geenitesti tegemistest õppisin? Esimese asjana seda, et hirmul võivad olla suured silmad – geenitest pole üldse jube! Teine ja veelgi olulisem teadmine tuli aga sellest, milliseid muudatusi oma toitumises ja tervislikus elustiilis teha. Sest kes ei tahaks olla terve, kaunis ja särav?

Tekkis huvi?

