„Eestimaalased liialdavad magusaga ja see ei ole vaid ülekaaluliste probleem,“ ütles TAI toitumisekspert Kristin Salupuu. „Täiskasvanud söövad magusat keskmiselt kaks korda enam kui on soovitatav, lapsed koguni 3-4 korda enam.“

Salupuu sõnul on suhkrud organismi toimimiseks vajalikud, kuid jälgima peaks, millistest allikatest ja kui palju neid saadakse. Mõned toidud sisaldavad suhkruid looduslikult, näiteks puuviljad-marjad, mesi, köögiviljad ja piim. Osa suhkrutest aga lisatakse toitudesse-jookidesse nende valmistamise käigus ja tihti on tarbijal raske hinnata, kui palju mõnes tootes võib lisatud suhkrut olla. Näiteks 0,5-liitrises limonaadis võib lisatud suhkruid olla kuni 65 grammi, mis on 13 teelusikatäit. Palju lisatud suhkruid võivad sisaldada ka näiteks maitsestatud veed, kohupiimakreemid, jogurtid, kastmed, marinaadid.

„Lisatud suhkrutest saadav energia ei tohiks ületada 10 protsenti kogu päevasest soovituslikust toiduenergiast. Seega, näiteks keskmine täiskasvanud naine, kelle energiavajadus on 2000 kcal, ei tohiks lisatud suhkruid tarbida rohkem kui 50 grammi päevas,“ rõhutas Salupuu.

Seda, kui palju on mingis tootes suhkruid, saab vaadata pakendil olevast teabest. „Sarnaste toodete suhkrusisaldused võivad üsna palju varieeruda ja seetõttu on teadlikult võimalik valida väiksema suhkrusisaldusega toode. Mida eespool paikneb lisatud suhkur (kõikvõimalike erinevate nimetuste all nagu näiteks suhkur, fruktoosisiirup, invertsiirup jne) toidu koostisosade loetelus, seda enam teda tootesse lisatud on,“ selgitas Salupuu.

Kõige suuremad magusasööjad on lapsed vanuses 10-17. Koolieelikud, algklasside lapsed ja teismelised poisid söövad päevas keskmiselt neli korda rohkem magusat kui võiks ning teismelised tüdrukud ja täiskasvanud 2-2,5 korda rohkem.

Rohkem kui 50% magusast tarbitakse toidukordade vahepeal näksidena, mitte põhitoidukordade ajal. 45% lastest sööb maiustusi või joob karastusjooke viis korda nädalas või sagedamini, sealhulgas iga päev karastusjooke joovate laste osakaal on 8% ja maiustusi söövate laste osakaal on 30%.