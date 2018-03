Miks tabab inimesi suusaradadel äkksurm? Mida saab ise ette võtta, et sportimine tooks ainult rõõmu ja rahulolu?

Vastuse annab Ida-Tallinna keskhaigla kardioloog dr. Kristina Lotamõis suhtlusportaalis Facebook.

"Suuremate rahvaspordi sündmustega seoses on viimasel ajal jõudnud lisaks hulgale positiivsetele sõnumitele ka kurvemaid, seoses tervisesportlase tõsise terviserikkega või isegi surmaga lõppenud vahejuhtumitest.

Üheltpoolt võivad sellised sündmused tabada iga inimest ükskõik kus, ka kodus voodis või siis terviserajal, siis nimetame seda saatuseks. Teisalt- on kindlad olukorrad, kus teadmiste ka kogemuste põhjal võiks väita, et tõsine terviserike oleks olnud suure tõenäosusega välditav. Järgnev ongi mõeldud nende olukordade selgitamiseks tervisesportlastele, nende sugulastele ja ka treeneritele, et vältida olukordi, kus hiljem arst saaks kurvalt tõdeda, et haiguse või surma ärahoidmiseks oleks vaja läinud suurt imet.