Väga paljud kannatavad veepuuduse käes ise seda mõistmata. Kuidas aru saada, et organismis on liiga vähe vett, räägib füsioloog, raamatu "Mind Your Own Fitness" autor Greg Justice.

1. Sul kipub pea sageli valutama. Koos vedelikuga kaovad su orgamismist ka naatrium ja kaalium. Nende kahe aine puudumine mõjutab aga sinu ülitundlikku aju, vahendab Women´s Health. Mida suurem veekadu organismist, seda vähem pääseb hapnikku ajju.

2. Sinu uriin on tumekollane. Uriini liiga tume värvus on põhjustatud sellest, et see on liiga kontsentreeritud.

3. Sa kannatad kõhukinnisuse all. Kõhukinnisisuse põhjus võib peituda selles, et sinu kehas pole piisavalt palju vedelikku, et toidujäätmed saaksid vabalt käärsooles edasi liikuda.