„EMO-sse!“ kostus telefoni teisest otsast kolm päeva kõrges palavikus olnud Marile enne, kui toru hargile visati. Naisel ei jäänud muud üle, kui end kokku võtta ning 39 kraadise palavikuga läbi paarikümnekraadise pakase liinibussiga erakorralise meditsiini osakonda minna.

„Ma sõitsin oma tuikuva olemisega läbi Tallinna linna ja suure tõenäosusega levitasin viirust ka edasi,“ kurvastab Mari. Erakorralise meditsiini osakonnas suhtuti temasse siiski väga viisakalt. „Kui ilmnes, et kurtsin perearstile tõesti vaid kehva enesetunnet ja kõrget palavikku, otsisid nad mu andmed ja kuulsin, kuidas perearstile asja täpsustamiseks helistati. Perearst väitis, et see on patsiendi enda valik, kuhu ta abi saamiseks pöördub,“ meenutab Mari (täisnimi toimetusele teada). Seepeale nentisid kiirabitöötajad, et ega siis midagi teha pole – tegid gripiproovi, tuvastasid B-gripi, mis on praegusel hooajal kujunenud domineerivaks gripiviiruseks ja kirjutasid välja ravimid.

Õigupoolest ei saanud Mari oma perearst Maia Kütiga rääkidagi, telefonile vastas pereõde. Kui järgmise päeva lõuna ajal haigestus ka Mari tütar, käskis pereõde ka tollel EMO-sse minna. Siiski õnnestus tütrele saada telefonitsi ravimid.

Kui Mari lähedane perearstilt uuris, kas asjad peaksidki nii käima, vabandati olukord välja sellega, et gripiproovi tegemiseks vajalikud vahendid olevat otsas.