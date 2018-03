Parema enesetunde nimel on oluline aeg-ajalt kehas suurpuhastus korraldada ja püüda organismi kuhjunud jääkaineid väljutada. Et see läheks libedamalt, on siin sulle selleks 11 nõksu.

1.Lisa smuutidesse peterselli. See väike roheline taim toetab su maksa tööd ning aitab kehast jääkaineid väljutada, soovitab MindBodyGreen.

2. Söö igapäevaselt kolm tassi väävlirikkaid köögivilju. Sellised on näiteks sibul, brokkoli, rooskapsas, kapsas, lillkapsas ja seened. Kui sa neid igapäevaselt sööd, toetad ka keha pidevat puhastusprotsessi.