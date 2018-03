Kui eelmisel aastal käis haigena tööl 93% küsitletuist, siis tänavu langes haigena tööl käivate töötajate osakaal 84%-ni, ilmneb CVKeskus.ee värskest küsitlusest selgub.

„Aasta-aastalt oleme täheldanud haigena tööl käimise trendi vaikset langust – aastal 2013 läksid tõbistena tööle koguni 95% töötajatest, tänavu on aga haigena tööl käinud 84% küsitletud töötajatest,“ ütles Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee Baltikumi kommunikatsioonijuht Henry Auväärt. „Peame tõdema, et ka 84%-line haigena tööl käivate inimeste osakaal on endiselt liiga suur, kuid mõtteviisis on märgata õnneks ka positiivseid muutusi.“

Haigena tööl käivate töötajate vähenemisele on Henry Auväärti sõnul mõju avaldanud rakendunud seadusemuudatus, mis võimaldab tööandjatel soodsamatel tingimustel hüvitada haiguspäevi juba alates teisest päevast. „Teine suur mõjutaja on kindlasti avalik arvamus,“ lisas Henry Auväärt. „Kui lähemad kolleegid sulle pidevalt mõista annavad, et ei taha samuti haigeks jääda, hakkab see vaikselt mõjuma.“