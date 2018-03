Need, kes eales migreeni kogenud, teavad, et tegu ei ole kiirelt mööduva nähtuse, vaid hoopis millegi hullemaga. Ja need, kellel migreeniga probleeme pole, ei saa sellest aru. Seepärast on siin välja toodud viis asja, mida igaüks peaks migreenist teadma. Migreen ei ole lihtsalt üks hull peavalu. Tavalist peavalu saad leevendada valuvaigistitega, migreenile need ei mõju, kirjutab Self Magazine. Kui tavalist peavalu ei saa mõõta, siis migreeni mõõtmiseks kasutab rahvusvaheline peavalu ühing kirjeldust: see on vähemalt viis korda kestnud tugev peavalu, mis kestab 4 kuni 72 tundi ja on vähemalt kahe järgneva omadusega: ühepoolne, pulseeriv või tuksuv, mõõdukas kuni väga intensiivne ja ägeneb füüsilise aktiivusega. Migreen mõjutab kogu keha. Migreeniga võib kaasneda iiveldus, oksendamine, heli- ja valgustundlikkus. Lisaks võib migreeni korral silme ette tekkida niiöelda migreeniaura ehk nägemine on häiritud. Hullematel juhtudel on ka üks kehapool tuim ja inimene räägib raskustega.

Migreeni on keeruline ravida. Et migreen on igal inimesel erinev, on seda ka keeruline ravida. Teada on, et migreeni saab takistada enne seda tekkimist, haripunktis on valu leevendamine juba keerulisem.

Migreen pole vaid naiste haigus. Ka meestel esineb migreeni, kuigi oluliselt vähem kui naistel, kellel põhiliselt tekitab migreeni hormoonide kõikumine.