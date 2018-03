Enamasti juhuleiuna avastatud kõhuorganite tsüstid tekitavad inimeses hirmu ja muret kas tsüstidega peab midagi ette võtma ja kas need võivad olla/muutuda pahaloomuliseks?

Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark vastab suhtlusportaalis Facebook: "Järjest täpsemate uuringute sagedasem kasutamine (kompuuteruuring ja magnetresonantsuuring) on põhjustanud ka erinevate tsüstide avastamise tõusu.

Tsüst on enamasti õhukese seinaga healoomuline vedelikukogum. Tsüstid võivad olla kaasasündinud või tekkida ka elu jooksul. Kõhus olevad tsüstid võivad esineda enamasti nii maksas, põrnas kui ka kõhunäärmes. Eraldi käsitletakse tsüste munasarjades. Maksatsüste esineb suhteliselt sageli ning tihtipeale mitmete kolletena. Enamasti maksatsüstid kaebusi ei põhjusta. Kui aga tsüstid on väga suured, võivad nad hakata suruma naaberorganitele ning põhjustada valu/ebamugavustunnet paremal roidekaare all.

Väikesed tsüstid ei vaja ravi ja neid võib jälgida ultraheli uuringuga 1-2 aasta järel. Suured, sümptomaatilised tsüstid võivad vajada ravi kas punktsiooni (ultraheli kontrolli all süstlaga vedeliku eemaldamine tsüstist) või kirurgilise eemalduse näol. Samalaadselt maksatsüstidega käsitletakse ka põrnatsüste.

Pankrease e. kõhunäärme tsüstid nõuavad, erinevalt maksa ja põrna tsüstidest, täpsemat hindamist ja jälgimist pahaloomulisuse ohu tõttu. Kõige levinum on peale kõhunäärmepõletikku või -traumat tekkinud pseudotsüst, mis tavaliselt 3-4 kuuga iseenesest kaob või väheneb. Kui selline tsüst on üle 6 cm diameetrilt ning 4 kuuga pärast traumat/põletikku pole kadunud, vajab see dreneerimist (tühjendamist makku või süstlaga vedeliku eemaldamist) või operatiivset ravi.

Osadel kõhunäärme tsüstidel on oht muutuda pahaloomuliseks, mistõttu vajab nende iseloom täpsustamist MRT-l või KT uuringul. Vähi potentsiaaliga on näiteks mutsinoosne tsüstadenoom, papillaarne tsüstiline tuumor. Jälgimise ja operatiivse ravi rakendamine sõltub tsüsti tüübist, iseloomust, suurusest, sümptomaatikast."