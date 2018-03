Esimesel eksperimendihommikul astus ta kaalule, mis näitas 57 kilo.

Ta võttis endale eesmärgiks juua kaks nädalat pool tundi enne söömist kaks klaasi vett.

See ei õnnestunud tal alati. Paaril korral tundus see talle lihtsalt ebapraktiline, näiteks õhtusöögile minnes, kus olnuks seda poole tunni nõuet raske täita. Vahel kippus ka veejoomine ununema ning nii kaanis Marygrace vahetult enne söömist kraanist vett.

Esimene muutus, mida naine enda juures tähele pani, oli see, et ta jättis veerandi oma toidust puutumata. Et ta on pidanud end inimeseks, kes sööbi oma taldrikult viimsegi raasu, oli see esialgu päris imelik. Lisaks märkas naine, et ta on energilisem. Eriti pärastlõunasel ajal.

Kaks nädalat hiljem astus ta taas kaalule. See näitas kilo vähem.

Naine tunnistab, et see oli talle üllatav, kuna ta oli tõesti ainult joonud rohkem vett.