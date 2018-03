Rammusat täispiima on varasemalt soovitatud juua eelkõige lastel, kellele toitev jook on oluline abimees kasvamisel. Eesti poelettidelgi leiab üha enam üle 3,5% ja kõikuva rasvaprotsendiga piimasid, mis on head nii kehale kui meeltele. Kuidas, räägib üle 20 aasta Valio Laeva meiereis töötanud Alma piimaekspert Elle Must. Vitamiinid

Eksperdi sõnul on piim tuntud ennekõike kaltsiumi ja magneesiumi allikana, kuid 3,8-4,2% vahemikus kõikuva rasvasisaldusega piim on tänu oma kõrge rasvaprotsendi sisalduse poolest tema sõnul abiks ka mitmete teiste vitamiinide omastamisel. „Rasvlahustuvate vitamiinide nagu A,D,E,K imendumiseks ja transpordiks on meie organismil rasva vaja. Ka pärast pastöriseerimist sisaldab piim kõiki tuntud vitamiine ja on nende oluline allikas meie toidus – piimas leidub lisaks A,D,E ja K vitamiinidele ka erinevaid B-grupi vitamiine,“ selgitas ta.

Kehakaal Kaua peksupoisi rollis olnud rasv seostub paljude jaoks ikka veel ülekaaluga. Rasv üksi aga kedagi paksuks ei tee, vastupidi – targalt tarbitud rasvad võivad hoopis salenemisele kaasa aidata. „Kosutav täispiim ning selles sisalduvad rasvhapped täidavad kõhtu, aeglustavad suhkrute imendumist vereringesse ja ennetavad ülesöömist. Seega võivad tervislikku elustiili harrastavad piimasõbrad kaalu pärast muret tundmata vaadata ka rasvasema piima suunas,“ sõnas Elle Must. Särav nahk Juba Kleopatra ja mitmed kaunid naised pärast teda on võtnud piimavanne hoidmaks oma nahka pehme, nõtke ning säravana. Seda ei ole nad teinud sugugi asjata – nimelt on täispiimas peidus rikkalikult aminohappeid, antioksüdante ja vitamiine, mis kõik aitavad nahka toita ja hellitada. „Kellele toiduga aga mängida ei meeldi, võib nahka hellitada ka seestpoolt. Piima joogiks tarbides aitame ka oma organismil kanda hoolt meie naha eest,“ lausus Elle Must. Õnnetunne Kas teadsid, et piim aitab leevendada stressi? Klaas sooja piima aitab lõõgastada pinges lihaseid ja rahustada närve. „Viiruste hooajal tasub kosutava piimajoogi sisse segada ka mett,“ soovitas Must.