Ida-Tallinna Keskhaigla kirurgiakliinikus kasutusele võetud uus laparoskoopilise kirurgia operatsioonide teostamise 3D-süsteem muudab operatsioonid täpsemaks ja kiiremaks.

„Oleks ehk palju öelda, et tegu on revolutsiooniga, aga see on siiski oluline tehniline edasiminek Eesti kirurgias,“ ütles kirurg Martin Adamson.

„Täna on võimalik paljusid operatsioone teha mini-invasiivselt ehk väikeste aukude kaudu optika vahendusel, kus pildi kvaliteet on väga tähtis. 3D annab võrreldes 2D-ga juurde ühe mõõtme - pildil on ka sügavust. See annab lisainformatsiooni, mis muudab operatsiooni riskid väiksemaks, sest kirurgi liigutused on täpsemad ja kiiremad,“ selgitab ta, et sarnaselt 3D-kinole näeb kirurg organite mõõtmeid ja nende omavahelist asetust korrektsemalt.