Nii uskumatu kui see ka ei tundu, on toidul närvisüsteemile väga suur mõju. Proviisor Peeter Villako loetleb mõned toiduained, mis tugevdavad närvisüsteemi ja aitavad stressiga toime tulla.

Rohelised köögiviljad. Roheline lehtsalat, spinat, brokkoli, kapsas, kaunviljad ja teised rohelised köögiviljad sisaldavad rikkalikult folaate. Folaadid on organismile vajalikud olulise virgatsaine dopamiini tootmiseks. Dopamiin aitab kontrollida aju heaolukeskust, toetab normaalseid emotsionaalseid reaktsioone ning aitab tegevusi planeerida ja sihipäraseks muuta.

Lõhe jt merekalad. Stressi ja ärevuse puhul hakkab organism tootma rohkem nn stressihormoone – adrenaliini ja kortisooli. Lõhes ja teistes merekalades leiduvad oomega-3 rasvhapped aitavad tasakaalustada stressihormoonide negatiivseid mõjusid. Uuringud on näidanud, et inimestel , kelle toidus on rikkalikult merekala, on tunduvalt väiksem tõenäosus ärevuse ja teiste meeleoluhäirete tekkimiseks.