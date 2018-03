Ravi meetodiks on tõenduspõhised ja erineva sisuga psühhosotsiaalsed sekkumised vaimse tervise õe, psühholoogi ja psühhiaatriga.

„Sageli tuleb murda inimestes arusaama, et alkoholitarvitamise häire ravi seisneb ainult joomasööstu katkestamises või ägedate võõrutusnähtude leevendamises,“ ütles TAI mittenakkushaiguste osakonna juhataja Anneli Sammel. „Tegelikkuses aga saab ravi alata siis, kui patsient on saanud kaineks ning tema tervislik seisund lubab tal mõista adekvaatselt oma olukorda, püstitada eesmärke ja planeerida pikaajaliselt tegevusi.“

Tervise arengu instituudi (TAI) programmi „Kainem ja Tervem Eesti“ raames on alates 2016. aasta juulist ravi saanud 2185 alkoholitarvitamise häirega inimest, 2018. aastal on plaanis teenust laiendada ja teenuseosutamise kohti juurde luua.

„Ravi eesmärgiks võib olla absoluutse kainuse saavutamine, aga vahel on realistlik eesmärk joodavate alkoholikoguste vähendamine. Ravi on pikaajaline ja tagasilangused on selle häire normaalne osa,“ selgitas Sammel.