Sel gripihooajal on surnud 34 inimest, neist 11 viimase nädala jooksul. Seda on rohkem, kui liikluses, tulekahjudes ja uppumise läbi hukkunuid. Kõik gripitüsitustesse surnud olid gripi vastu vaktsineerimata. Päris mõtlemapanev, kas pole?

„Suremuse üheks põhjuseks on vähene vaktsineerimine,“ nendib terviseameti gripispetsialist Olga Sadikova ja võrdleb näiteks Eestit ja Suurbritanniat. „Gripist tingitud suremus oli Eestis kümme korda kõrgem kui Suurbritannias, vaktsineerimisega hõlmatus aga lausa 70% madalam.“ Vanemaealiste hulgas on Suurbritannias gripi vastu vaktsineeritud keskmiselt 73,5%, Eestis vaid 1,46%. Suremus intensiivravi vajanutest on Suurbritannias 10%, Eestis 47,7%.