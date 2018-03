Parim viis julgustada valivat last midagi uut sööma on serveerida see millegi vana ja tuttavaga. Kui laps jumaldab üht kindlat köögivilja, siis lisa see alati salatitesse. Või kui tema lemmikuks on pastatoidud, siis serveeri need alati peotäie rohelisega. Ka koolides on laste meelistoitude kartuli ja makaronide juures alati salativalik, mis tagab kasvavale kehale vajalikud vitamiinid ja mineraalid.