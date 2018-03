Kirurgilise hambaravi osakaal on tõusuteel – kui 2010. aastal teostati umbkaudu 19 000 kirurgilist operatsiooni, siis 2016. aastal oli see arv juba 40% võrra suurem ehk üle 27 000. „Kirurgilise hambaravi all mõeldakse ennekõike protseduure, mida ei ole võimalik mittekirurgiliselt teostada. Lihtsustatult öeldes on tegemist protseduuridega, mis eeldavad igemete või hambakoe lõikamist,“ selgitas suukirurgia olemust Sakala Hambaravi suukirurg dr Maria Ardel. Selliste protseduuride hulka kuuluvad suukirurgi sõnul näiteks keerukamad hammaste ja hambajuurte eemaldamised, tsüsti ja teiste moodustiste eemaldamine, parodontiidi kirurgiline ravi ning implantaatide paigaldamine, aga ka erinevate traumade ravimine ning mõningatel juhtudel ettevalmistused teisteks protseduurideks, näiteks proteesimiseks või ortodontiliseks raviks.

Enne suukirurgia protseduuri eelneb alati diagnostika ning lõpliku vajaduse kirurgilise hambaravi järele otsustab hambaarst, keerulisematel juhtudel aga suukirurg. „Sageli ei ole patsient teadlik, et tema suu olukord näeb ette kirurgilist sekkumist, sest näiteks tarkusehamba valu korral teab patsient, et see tõmmatakse lihtsalt välja. Kui patoloogia ei luba seda aga teha, tuleb patsiendile selgitada, et hammas on vaja eemaldada kirurgiliselt,“ sõnas dr Ardel. Üldjuhul lepitakse protseduuriks eraldi vastuvõtuaeg ning operatsioon teostatakse lokaalanesteesiaga, keerulisematel juhtudel on võimalus ka üldnarkoosiks. „Enne operatsiooni tuleb kindlasti jälgida hambaarsti juhiseid, näiteks võtta vajadusel põletike leevendamiseks antibiootikume, vältida veritsust soodustavaid ravimeid ning vältida alkoholi tarbimist. Operatsioonile tasub tulla mugavates riietes ning vajadusel olla valmis jätma sel päeval tööle minemata, sest ka lokaalanesteesia võib patsiendi tavalisest uimasemaks muuta,“ soovitas dr Ardel.

Pärast operatsiooni

Kuna operatsioonijärgselt võivad haavad veritseda, tasub hambakirurgi sõnul pärast operatsiooni arsti soovitatud aja jooksul suus hoida spetsiaalset tampooni, mis aitab verel hüübida ning vältida veremaitset suus. „On tavaline, et mõned tunnid pärast protseduuri haav veritseb, aga kui kuue tunni jooksul veritsemine ei lõppe, tuleb ühendust võtta hambaarstiga. Ebatavaliselt suure verejooksu ja enesetunde märgatava halvenemise korral tuleb pöörduda EMOsse,“ ütles dr Ardel.

Kuni nädal pärast operatsiooni võib patsiendi nägu olla turses või paistes ning muuta värvi, selle vastu aitab dr Ardeli sõnul näole asetatud jääkott. Tavaliselt on kõige raskem kolmas päev pärast protseduuri, mistõttu on operatsioonijärgselt väga oluline järgida kirurgi antud soovitusi edasiseks suuhoolduseks. „Tavaliselt kirjutab hambaarst välja valuvaigistid, antibiootikumid või mõlemad, sest pärast operatsiooni on valu üsna tõenäoline ning ka põletikud on võimalikud tekkima. Ka on oluline on pärast protseduuri suud spetsiaalse põletikuvastase suuveega puhastada, aga loputada tuleb rahulikult ja tasapisi, sest muidu võib haav uuesti veritsema hakata,“ lausus suukirurg, toonitades, et kindlasti ei tohiks haavast ise niite eemaldama hakata. „Üldiselt kutsub protseduuri teostanud hambaarsti patsiendi nädal pärast protseduuri niite eemaldama, aga kasutusel on ka isesulanduvad niidid, mida pole vaja eemaldada,“ lisas dr Ardel.