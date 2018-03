Kindlasti tuleb hoiduda elavhõbeda kokku korjamisest tolmuimejaga, sest nii pihustub aurustunud elavhõbe tolmuimejasse ja kandub sealt pikema aja jooksul väljalaskeava kaudu ruumiõhku laiali. Elavhõbeda aur on õhust raskem ning seetõttu on lapsed võrreldes täiskasvanutega kaitsetumas olukorras, kuna nende hingamistsoon asetseb maapinnale lähemal.

Allaneelamisel on termomeetris sisalduv elavhõbe suhteliselt ohutu – kogusest imendub vaid 0,01%, mis tervisekahjustust ei põhjusta. Imendumist võib suurendada soolekäärudesse pidama jäämine. Kui on kahtlus, et laps on kogu termomeetris sisalduva elavhõbeda alla neelanud, tuleks olukorra hindamiseks teha röntgenpilt.

Kui inimene pole kindel purunenud termomeetri tüübis, on abiks teadmine, et elavhõbe moodustab alati veeremisvõimelised kuulikesed, galistanist tekib pinnale metallivärvi plekk.

Praegu apteekides müüdavad keskkonnasõbralikud geratherm-termomeetrid sisaldavad galinsta-nimelist metallisegu, mis koosneb galliumist, indiumist ja tinast. Sellises koguses on termomeetris sisalduv galinsta-metallisegu inimesele ohutu.

Häid nippe elavhõbeda kokkukorjamiseks

Vahendid, mida vajad:

•Kaanega purki / -pudelit / kindlalt sulguvaid grip-kotte

•Paberrätikuid

•Silmatilkade pipetti

•Toruteipi või habemeajamisvahtu ja väikest pintslit

•Taskulampi

1.Esmalt korja kokku klaasikillud ja aseta kogumisnõusse, ka need tuleb viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

2.Korja kokku paberiserva (või pipeti) abil nähtavad elavhõbedakuulid. Elavhõbe ei imendu läbi naha, seega on ohutu, kui elavhõbe satub koristamise käigus nahale. Elavhõbeda kuulid on äärmiselt kergesti liikuvad ning elavhõbeda kuulikesi on leitud erinevates ruumides väga laial pinnal. Seega on oluline väga tähelepanelik kontroll.

3.Kõikide elavhõbedakuulikeste kokkukorjamiseks võib kasutada hämaras või täiesti pimedas ruumis taskulambi valgust (elavhõbe on valgusvihus nähtav) ning silmatilkade pipetti väikeste kuulikeste kokkukorjamiseks. Väga väikeste kuulikeste kokkukorjamiseks võib kasutada pintslile pihustatud habemeajamisvahtu või toruteipi, sest sellega ettevaatlikult üle põranda tõmmates või patsutades jäävad kuulikesed selle külge kinni. Pintslit saab vahu sees olevate elavhõbedakuulikestega koristamise ajal puhastada paberrätikusse.