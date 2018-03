Et flirt kauni naisterahvaga vallandab kehas tervislikke hormoone, väidavad teadlased, et kaunid naised parandavad meeste tervist.

Ilmnes, et ka vaid viie minuti pikkune vestlus meeldiva naisega tõstis testosterooni taset 14% ja kortosooli taset 48%. Vestlus mehega kahandas neid hormoone - testosterooni 2% ja kortisooli 7%. Need mõlemad hormoonid on seotud õnnelikkuse ja heaolutundega.