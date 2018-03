Sõltumata sellest, kas joogaga soovitakse tegelema hakata sõbra soovitusel, iseenda alateadlikul soovil või lihtsalt jooga populaarsuse tõttu, on esimene samm reeglina veidi raske. Esiteks seepärast, et nii, nagu iga treening, on ka jooga elustiili muutus. Ning teiseks – kuidas nende arvukate joogastiilide seast küll endale sobivaim leida?

YOGAFUNC

Yogafunc on elava muusikaga dünaamiline joogastiil. Selles erilises tunnis saad Sina olla osa loomingulisest protsessist, kus muusika saab osa joogast ning joogaharjutused on osa muusikast. See ei ole tavaline joogatund, see ei ole kontsert, see on ainulaadne kogemus.

NAERUJOOGA

Kas teadsid, et 20 minutit naeru = 60 min jõusaali või aerutamist, tugevdab immuunsust, parandab vereringet ja veel vähemalt kümmet asja? Ja ajule pole tähtis, kas naer algas kunstlikult või hea nalja peale!

Naerujooga loob armastuse ruumi, kus erineva taustaga inimesed (eelnev joogakogeumus ei ole vajalik) saavad koguneda hinnangutevabas keskkonnas, et kogeda lihtsalt elurõõmu ilma igasuguste tingimusteta ja tunnetades sisemist üksolemist meis kõigis. Ei ole midagi lõõgastavamat, kui lihtsalt olla Sina Ise.

Kuidas naer mõjub?

Naer leevendab stressi, tugevdab immuunsust ja tervendab suurt osa stressist tingitud haigusi (näiteks migreeni ja astmat) ning tervendab südant. Kuigi südamehaigustega pole naerujooga soovitatav, on see parim kardiotreening, kuna leevendab stressi ja kulutab kaloreid.

Naerujooga parandab kehas hapnikuvarustust ning on nagu sisemine sörkjooks kõigile organitele ehk parandab ka verevarustust.

Põhjuseta naer aitab puhata meelt ja toob tagasi elurõõmu, mis meil kõigil lapsena on olemas olnud. Ka annab see enesekindlust ja tasakaalustab emotsioone, lisaks on see väga hea näolihaste trenn.

Lisaks tekitab naer heaoluhormoone ning aitab valu vaigistada, hoiab põletikud ja kasvajad eemal, annab positiivse ellusuhtumise ning laeb kogu keha energiaga.

KUNDALINI JOOGA

Puhastava ja tervendava toimega Kundalini jooga tõstab heaolu, tugevdab elujõudu ning virgutab loomingulisust. Ta aitab lahti hoida energiakanalid, stimuleerida tšakraid, tasakaalustada näärmete tegevust ning tugevdada närvisüsteemi.

Kundalini jooga on joogi Bhajani õpetustel põhinev dünaamiline jooga vorm, mis hõlmab füüsilisi harjutusi, hingamistehnikaid, keha- ja käteasendeid, mantrate loitsimist ning meditatsioone. Hingamise ja liikumise ühendamine viib keha, meele ja hinge harmoonilise ühtesulamiseni meid ümbritseva universaalse energiaga.

Suur joogastiilide välimääraja (PantherMedia/Scanpix)

BIKRAMI JOOGA

Bikrami jooga on 26 erinevast joogapoosist (asanast) ja 2 hingamisharjutusest (pranayamast) koosnev joogaseeria, mis pärineb traditsioonilisest hatha joogast. Kõik Bikrami jooga tunnid kestavad 90 minutit ning iga poosi korratakse kaks korda. Selle joogastiili teeb eriliseks, et harjutusseeriat tehakse kuumas ja niiskes ruumis. Saali temperatuur on üldjuhul umbes kuni 40 °C ja õhuniiskus 40%. Sellega saavutatakse keskkonna sarnasus jooga sünnimaa Indiaga.

YIN JOOGA

Yin jooga on kõige pehmema lähenemisega joogastiil, kus erinevaid poose hoitakse kaua. See on parim viis keskenduda ning pea tühjaks lasta.

Yin jooga on vaikne ja lihtne praktika, mis ei pruugi alati olla kerge. Tähelepanu on sissepool – keha tasandil on fookus füüsilise keha ühendussüsteemil: kõõlustel, mis ühendavad lihased “luude” külge; liigestel, mis seovad luustiku tervikuks ning sidekudedel, mis läbivad kogu inimkeha ning on sõltuvalt piirkonnast erineva elastsusega. Kuna keha mobiilsus vananedes väheneb ning muutub jäigemaks ja kangemaks, parandab yin joogaga praktiseerimine liigeste-kõõluste-sidekudede plastilisust, verevarustust ja toitainete jõudmist nimetatud piirkondadesse.

TERAAPILINE LENDAMINE ehk PASSIIVNE AKROJOOGA

Teraapiline lendamine on akrojooga nii-öelda yin pool. Erinevalt akrojooga akrobaatilisest osast on lendaja siin üsnagi passiivne ja peab järgima vaid paari baasi antud juhtnööri. Suurema "töö" teeb ära baas. Terapeutiline lendamine on justkui massaaž – see venitab keha ning annab sellele justkui ruumi selliselt, et on tunne, nagu lendaks.

PARTNERJOOGA

Partnerjooga kasutab interaktiivset lähenemist, mis on disainitud julgustama osalejaid praktiseerima klassikalisi joogapoose nii, et kaaslane toetab või täiendab.

Partnerjooga on kaaslase toetusega variant klassikalisest hatha jooga aasanate praktiseerimisest. Sellesse joogatundi võid tulla üksi või kaaslasega – see pehme ja lihtne jooga sobib iga taseme joogahuvilistele. Kaaslase abi võimaldab pehmet ja õrna, kuid siiski sügavamat venitust, annab stabiilsust ja vastupidavust poosides ning arendab usaldust, empaatiat ja ühendust puudutuse teadvustamise kaudu. Sellise füüsilise koostöö ja ühenduse abil õpime paremini suhtlema ja taasühenduma iseenda ja maailmaga meie ümber sügavamal tasandil.

MEDIJOOGA

MediYoga on meditsiinilise ja terapeutilise jooga vorm, mida kasutatakse 156 Rootsi haiglas ja tervisekekuses. MediYoga eesmärk on toetada organismi isetervenemist. MediYoga õpetajatel on meditsiiniline haridus (kompetents)

MediYoga on kavandatud ja välja töötatud nii, et haiged kui kui ka terved inimesed saavad selles osaleda. MediYoga annab suurema teadlikkuse iseendast, emotsionaalset stabiilsust, rahu ja harmooniat.

Paljude uuringute tulemused on näidanud, et MediYoga on eriti hea valuvaigisti. MediYogat kasutatakse migreeni, depressiooni, vähihaiguste, seljavalude, krooniliste valude, unehäirete, kõrge vererõhu, toitumishäirete/seedehäirete, autismi, ADHD, Aspergeri sündroom, stressi, südamehaiguste puhul. Kõik uuringud on näidanud väga häid tulemusi. Näiteks seljavigastuste/valude puhul on MediYoga esimesel kohal kõigi teiste kaasaegsete taastusravimeetoditega võrreldes.

HATHA JOOGA

Hathajooga harjutused moodustavad omaette terviku koos kontrollitud hingamisega, mis on kohandatud mitte ainult staatilistele asenditele, vaid asendis olles ka üksikute eri kehaosade ja lihaste tunnetuslikule liikumisele, pingutusele ja lõdvestusele. Eesmärk on, et keha ja vaim funktsioneeriksid tervikuna

AKRO JOOGA

Akrojooga on dünaamiline ja mänguline praktika, mis seob akrobaatika ja jooga. Läbi erinevate paarisharjutuste, mängude, jooga, loovate ülesannete õpime tundma ja usaldama nii ennast kui ka teisi. Luues turvalise keskkonna mängimiseks, avastamiseks ja õppimiseks, hakkame aduma seda milleks meie kehad koos töötades võimelised on.

SUP JOOGA (Standup paddleboard yoga)

Jooga aerusurfi laual on põhimõttelt nagu tavaline jooga, ainult et mõnikord võib märjaks saada. Sellega algust tehes ei pea oskama suppata ega omama kogemusi joogas. Algajate jaoks on SUP jooga lõbus ja põnev viis joogaga tutvust teha – tõsisest saalitreeningust on asi kaugel ning nalja saab palju. Edasijõudnutele on see suurepärane võimalus testida oma tasakaalu uuel tasemel.

Jooga vee peal on mitmekülgsem ning kalorite põletamine ei tundu suure pingutusena, sest kogu tund on lihtsalt niivõrd lõbus, et väsimusele mõelda pole aega.

Veel tekkiv väbelus lisab stabiilsuse hoidmiseks ekstra väljakutse, mis tähendab seda, et lihased on koormatud tavalise joogaga võrreldes rohkem. SUP jooga sunnib kehas tööle ka lihased, mis tavatreeningutel jäävad tihti koormuseta. SUP jooga on suurepärane viis harjutada taskaalu ja säilitada positiivne hingestatus.

SUP jooga on ainulaadne kogemus ja suurepärane moodus nautida rahu otse looduskaunil veekogul.

LOOMAPOOSIDE JOOGA

Loomapooside jooga on eriline ja tõhus võimalus kogeda oma liigeste mobiilsust, keha tugevust, selja paindlikkust ja mis kõige tähtsam – siirast rõõmu liikumisest endast! Pole vaja osata ühtegi joogastiili – kui sa sellest osa võtad, on sul võimalus olla Lendav Draakon, Kõndiv Ahv, Pöörlev Šimpans, Hiiliv Lõvi, Kärme Küülik, Elastne Kobra, Lonti viskav Elevant ja Salapärane Sisalik! Rõõmus meel ja hea tuju on garanteeritud!

Joogaastroloogia: millisele tähemärgile milline stiil sobib?

TULEMÄRGID – Jäär, Lõvi ja Ambur

Soovituslikud stiilid: ashtanga jooga, yogafunc, naerujooga, kundalini jooga, bikrami jooga ja SUP jooga

ÕHUMÄRGID - Kaksikud, Kaalud, Veevalaja

Soovituslikud stiilid: akrojooga, partnerjooga, hatha jooga ning teraapiline lendamine

MAAMÄRGID- Sõnn, Neitsi, Kaljukits

Soovituslikud stiilid: medijooga, loomapooside jooga, yin jooga

VEEMÄRGID - Vähk, Skorpion, Kalad

Soovituslikud stiilid: SUP jooga (Stand-Up Paddleboard Yoga), Yin jooga, partnerjooga ja teraapiline lendamine