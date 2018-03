Mitmete uuringute analüüs on näidanud, et hambajuureümbrise põletikud soodustavad insuldi teket.

Halb suuhügieen soodustab mitmesuguste hambajuureümbrise (periodondi) põletike teket, vahendab meditsiinportaal Med24. Krooniline põletik organismis on aju isheemilise insuldi teket soodustav tegur. Mitmete uuringute analüüs on näidanud, et hambajuureümbrise põletikud soodustavad insuldi teket.



Mitmete uuringute metaanalüüsil on leitud, et periodondi põletikuliste seisunditega isikutel on 1,6 korda suurem risk haigestuda insulti kui kahjustamata suuõõnega isikutel.



USAs tehtud ateroskleroosi riski hindamise uuringus jälgiti 15 aasta vältel 6736 tervet 54–65 aasta vanust isikut, kes käisid regulaarselt hammaste seisundi kontrollil ja said vajaduse korral ravi. Jälgimisperioodi jooksul haigestus neist 299 inimest isheemilisse insulti, neist insuldi kardioemboolilisse vormi 73; trombemboolisse vormi 140 ja lakunaarsesse infarkti 61 isikut.



Ilmnes otsene seos periodontaalse põletiku ja insulti haigestumise vahel. Kui hambajuureümbrise põletikuta isikute seas oli haigestumus insulti 1,29 juhtu 1000 patsiendiaasta kohta, siis sõltuvalt põletiku raskusastmest oli hambajuurepõletikuga haigete seas 2,82–5,03 insulti haigestumise juhtu 1000 patsiendiaasta kohta.



Regulaarselt oma hambaid ravinud isikutel oli insulti haigestumise šansisuhe vaid 0,77. Kõigi esitatud näitajate analüüsil olid teised võimalikud insuldi riskitegurid välistatud.



Uuring kinnitas, et hambajuureümbrise põletikud on sõltumatu insuldi riskitegur. Regulaarne hambaravi on insuldi ennetuses samuti oluline tegur.