1. Luba endale emotsioone – ära kiirusta stressiga sööma. Üks peamisi ülekaalulisuse põhjuseid on stressisöömine. Väga mugav on kätt sirutada toidu järele, tundes ärevust, süüd või häbi. Parim viis stressisöömisega toime tulla on jagada emotsioonid headeks ja halbadeks ning lubada endal neid tunnetada, kirjutab Genius Beauty. Selle tegemiseks ütle endale, või kirjuta päevikusse, järgmist: Ma söön praegu, sest tunnen, et olen närvis/vihane/üksildane/igav. See peaks sind rahustama.

Su südamesoov on lõpuks ometi mõni kilo alla võtta või saavutatud kaalu hoida? Ja see ei õnnestu vaatamata pingutustele? Siin on sulle viis ootamatut, kuid moodsat viisi sinu püüdluste toetamiseks.

2. Lõpeta toidu lahterdamine heaks või halvaks. Me näeme palju vaeva, et mitte süüa keelatud toite nagu kooke, šokolaadi, leiba ja vorsti. Kuid varem või hiljem kaotame kontrolli ja sööme neid ikka, kogudes nii ka liigset kehakaalu. Prantsuse terapeut Gerard Apfeldorfer julgustab lõpetama toidu jagamise lubatuks ja keelatuks, sest igast toidust võib saada energiat ja head tuju. Sestap kaasa ka magustoidud menüüsse teadlikult ning neid lõpuni süües jälgi oma meeli. Tunneta, millal su rahulolu jõuab haripunkti? Pärast mitmendat ampsu hakkab pahameel sulama? Ja kui sa ka sööd mõne suutäie stressi tõttu rohkem, ära piina end süütundega. Analüüsi rahulikult, mis pani sind seda tegema.

3. Suhtlemine on oluline. Ära kapseldu endasse. Üks ülesöömisele ning toitumishäiretele õhutajaid on üksildus. Vestlus sõbraga, paar nalja kena poemüüja või naabriga – kõik see on emotsionaalne toit, mida me vajame lisaks hommiku-, lõuna- ja õhtusöögile. Kui me kapseldume endasse või jääme mingil põhjusel üksi, tunneme end varem või hiljem tühja ja üksikuna ning püüame seda auku ülesöömisega täita. Toida end igapäevaselt ka emotsionaalsete vahepaladega!

4. Täida oma elu iluga. Psühholoog Abraham Maslow hinnangul võib vähene ilu põhjustada haigusi ning et esteetiliselt tundlikud inimesed kogevad koledas keskkonnas depressiooni ja ebamugavust. Ka teaduslikud uuringud kinnitavad, et kui kodu on mugav ja puhas, soe ja ilus, täis helisid, naeru ja muusikat, suureneb meie enesehinnang ning risk stressi tõttu üle süüa langeb nullini.