Külmakraadid ja muutlik ilm ei pane proovile mitte ainult meie vastupanu külmetushaigustele ja viirustele, vaid ka intiimtervise tugevuse. Korralikule intiimhügieenile tuleb tähelepanu pöörata just kõledal ajal, mil naistel kipuvad tekkima põie-, munasarja- ja ka tupepõletikud. Ehitajate tee Euroapteegi juhataja Malle Timberg pani kokku nõuanded, kuidas haigusi ennetada ja terve püsida. Esimene reegel terve püsimiseks on muidugi regulaarses intiimtervise kontrollis käimine. Naistearsti on soovitav külastada kord aastas isegi siis, kui otseseid muresid või vaegusi ei ole. Nii saab günekoloogilise läbivaatuse ja ultraheliga iga naine kindluse, et tal ei ole ohtu pahaloomuliste kasvajate või krooniliste haiguste tekkeks ning ka ei kimbuta teised haigused. Teine soovitus on vaevuste korral koheselt arsti või apteekri poole pöörduda. Intiimtervis ei tohiks olla tabuteema, vaid elementaarne enda tervise eest hoolitsemine. Naisi kimbutavad sagedasemad põletikud – põie- või munasarjapõletikud nõuavad ravi ning õigeaegselt jaole saades on haiguste kulg leebem ja lühem.

Kolmas üldine reegel on soojalt riietumine. Külma ja kõleda ilmaga tuleb õhukesest pesust ja nappidest rõivastest loobuda ning riietada ennast soojalt ja mugavalt. Ka sportides ja väljas liikudes tuleks riidesse panna nii, et selg ja intiimpiirkond oleks kaetud ning soojas, sest just külmetumine on tihtilugu põletike tekkepõhjuseks.

Neljas soovitus on igapäevane korralik hügieen ja sobiva pesu kandmine. Oluline on leida õrn intiimpesugeel. Naised, kellel põletikud kipuvad korduma, peaksid kindlasti vältima tavalise dušigeeli kasutamist, kuna need viivad naha PH-taseme tasakaalust välja. Samuti tuleb kanda mugavat, naturaalsest materjalist aluspesu ning vältida igapäevaselt stringide kandmist, kuna need tekitavad veelgi enam infektsioone ning levitavad pärasoolest baktereid ja viiruseid. Sagedaste põiepõletike korral on abi jõhvikatest – nii mahla kui ka apteegis müüdavate toidulisandite näol. Samuti teevad põiele head spetsiaalsed, apteekides müügil olevad teesegud, mis sisaldavad näiteks peterselli, kummelit, leesikalehte. Need aitavad leevendada ka munasarjapõletikku. Kõige levinumaks intiimtervise probleemiks on aga tupeseen, mis võib ravimata jättes põhjustada palju ebameeldivusi. Tupe põletikuga kaasneb sügelus ja üldine ebamugav enesetunne. Ennetamiseks on oluline igapäevane korralik pesemine, mugav aluspesu ning ka piimhappebakterite tarbimine. Tupeseene leevendamiseks ja raviks tuleks küsida apteegist spetsiaalseid kreeme või küünlaid. Kindlasti ei soovita ma aga hakata ise kodus diagnoosima, millise põletikuga on tegu. Arsti poole tuleb pöörduda alati, kui kaasneb tugev alakõhuvalu, palavik, verejooks või enesetunde äkiline halvenemine.