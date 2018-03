Spinat on väga tervislik ja toitaineterikas taim, mida hinnatakse eelkõige mineraalsoolade ja vitamiinide rohkuse pärast. Kui see sind veel spinatit sööma ei veena, olgu siin tälja toodud seitse head põhjust, miks oma tervise nimel rohkem spinatit süüa.

1. Spinat teeb seedesüsteemile head. Spinat on kiudaineterikas taim ja see tähendab, et see mõjub kogu su seedesüsteemile hästi, kirjutab Genius Beauty.

2. Spinat neutraliseerib naatriumi mõju. Spinat sisaldab ohtralt kaaliumi ning see tähendab, et see aitab naatriumi mõjul tekkinud kõrget vererõhku stabiliseerida. Üleüldse, kui sulle meeldivad rohkem soolased toidud, siis lisa menüüsse ka kaaliumirikkaid toite.