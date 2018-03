Söögitoru lahisong ehk reflukshaigus on üks sagedasemaid söögitoru healoomulisi haigusi. Miks see tekib, kuidas kõrvetisi ära tunda ja ennetada?

Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark annab sellele vastuse suhtlusportaalis Facebook: "Söögitorust makku toidu liikumist reguleerib eraldi sulgurlihas söögitoru lõpposas, mis takistab toidu ja maohappe tagasi liikumist söögitorusse. Selle lihasetöö häirumisel (söögitoru songa puhul) satub toit ja maohape tagasi söögitorru, mida inimene tunneb kõrvetisena.

Kindlalt võib väita, et kõigil tuleb aeg-ajalt ette kõrvetisi. See ei tähenda kohe mingit tõsisemat maohaigust (haavand, refluksösoagiit ehk söögitorupõletik) ega vaja arsti tähelepanu. Kui aga koduste vahenditega ning apteegi käsimüügiravimitega (nt. Rennie, omeprasool väikeses doosis, Almagel jne) kaebused ei leevendu, võiks konsulteerida perearstiga ning kaaluda täiendavate uuringute tegemist (nt. gastroskoopia). Kui vaatamata ravimitele tekib siiski söögitoru põletik või haavandumine, on näidustatud operatiivne ravi.