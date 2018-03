Liigesevalu on väga sage kaebus, mis valmistab sagedamini peavalu eakatele, kuid mis pole tundmatu ka noorte seas. Mis paneb liigesed valutama ning kuidas nende eest hoolitseda nii, et valusid ennetada?

Liigesevedeliku tähtsaim koostisosa on hüaluroonhape, mida noorel ja tervel inimesel on piisavalt. Kuid mida aasta edasi, samuti pärast traumasid või haiguseid, tekib hüaluroonhapet vähem, mistõttu kaotab liigesevedelik oma omadused – selle tulemusena ei suuda kõhr oma funktsioone täita ning liigesed muutuvad jäigaks, võivad tursuda ja hakkavad valutama.

Liigesevalu võivad põhjustada väga paljud erinevad liigesehaigused, näiteks osteoartroos, artriit, reuma, podagra, aga ka traumad ja närvisüsteemi haigused. Ka külmetushaigus võib liigesevalu põhjustada.

Kui külmetuse tekitatud liigesevalu leevendamiseks piisab enamasti palavikku alandavatest ravimitest, siis erinevatest muudest tõbedest põhjustatud liigesevalu saab kergematel juhtudel leevendada ja süvenemast hoiduda apteegi käsimüügiravimitega. Hullematel juhtudel on tarvilik arsti kirjutatud ravi.

Teada on ka, et eakamatel patsientidel põhjustab valu enamasti osteoartroos. Kindlasti tuleks pöörduda arsti juurde siis, kui valuga kaasneb turse ning hommikune liigese jäikus, mis kestab üle viie minuti ja kui liigesed valutavad ka öösiti. „Liigesevalud tekivad liigeste kulumise hilisemas faasis, neid on aga võimalik ära hoida, kui apteegist õigel ajal ehk enne probleemi tekkimist abi otsida,“ märgib Apotheka apteegiketi proviisor Kerli Valge. Apteegist leitavad preparaadid aitavad kahjustust stabiilsena hoida ning tagavad, et probleem ei süveneks ja abistavad valu leevendamisel.

Nii soovitab ta tarvitada glükoosamiini ja kondroitiini. Glükoosamiini sobib Kerli Valge sõnul hakata kasutama juba esimeste sümptomite korral, kui liigeses tekib naksumine, kerge valulikkus või ebameeldiv tunne. Apteeker nendib, et neid toidulisandeid tullakse pigem küsima juba siis, kui probleemid on tekkinud ehk liigesed valutavad. Tegelikult soovitab Kerli Valge nendega kuuri teha juba siis, kui ei ole mingeid murettekitavaid sümptomeid, kuid koormus liigestele on tavapärasest suurem – olgu see siis tugeva sporditegemise või ka ülekaalu tõttu. Tõsise probleemi puhul ei ole neist enam abi. Samamoodi mõjub hästi liigeste tervisele ja liikuvusele kibuvitsamarjapulber.