Eestikeelse äpiga Rasedus on võimalik jälgida raseduse kulgu, saada teavet rasedusaegsete uuringute ja sünnituseks ettevalmistuse kohta ning salvestada isiklikke rasedust puudutavaid terviseandmeid. Rakenduses on olemas ka mitmed kalkulaatorid ning praktiline info tähtaegade ja toimingute kohta.

„See on kingitus kõigile Eesti naistele. Vajaduse mobiilirakenduse järele näitasid rasedad meile ise kätte. Nimelt on palju rasedad endale alla laadinud erinevaid võõrkeelseid rakendusi, kuid alati oli neis midagi puudu või meie keskkonda mitte sobivat,“ ütles Ida-Tallinna Keskhaigla Naistekliiniku ämmaemandusjuht Vivian Arusaar.

„Uus rakendus on mõeldud kasutamiseks kõigile rasedatele, aga ka neile naistele, kes alles rasestumist planeerivad. Kuigi internetis on infot palju, on alati küsimusi, millele vastuse ja asjakohase teabe leidmine võib osutuda arvatust keerulisemaks. Selles rakenduses antavad soovitused ja nõuanded on koostatud meie haigla parimate erialaspetsialistide poolt,“ lisas Vivian Arusaar.

Ida-Tallinna Keskhaigla Emadusnõuandla ämmaemandusjuht Silja Staalfeldt-Rahumägi ütles, et rakenduse abil saavad patsiendid infot ja vastuseid nendele küsimustele, mis igapäevaselt tekivad ja mille vastamiseks ja läbirääkimiseks ei pruugi vastuvõtu ajal alati aega jääda. „Loodame, et loodud äpp ärgitab ka rasedaid ise oma tervist rohkem jälgima,“ märkis Staalfeldt-Rahumägi.