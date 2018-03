Teleka ees on äärmiselt mõnus lösutada ja päevi õhtusse veeta. Kuid, ettevaatust - see suurendab oluliselt riski haigestuda soolevähki. Ning eriti peaksid sellega hoogu pidama mehed.

Oxfordi Ülikooli, Londoni Imperial kolledži ning ÜRO vähiuuringute keskuse teadlased viisid läbi uuringu, mille käigus jälgisid kuue aasta jooksul 500 000 briti meest ja naist, kirjutab Medical News Today.

Ajakirjas British Journal of Cancer avaldatud uuringu tulemused kinnitavad, et mehed, kes lösutavad teleka ees rohkem kui neli tundi päevas, on soolevähist ohustatud 35% rohkem. Naistel tõusis soolevähirisk vaid 11%. Teadlaste hämmelduseks arvuti taga istumine soolevähiriski ei kergitanud.

Uuringu läbi viinud teadlaste arvates võib asi olla selles, et mehed kipuvad teleka ees lösutamise ajal ka rämpstoitu näost sisse ajama, kõrvale õlut rüüpama ning selle kõige vahele ka suitsetama. Need tegevused on aga samuti soolevähi riskitegurid.

Ka seletati soolevähiriski suurenemist sellega, et istuv eluviis põhjustab kehakaalu suurenemist ning kõrgemat rasvaprotsenti. See aga mõjutab hormoone ning jällegi kergitab soolevähiriske.