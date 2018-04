Teadlased on leidnud, et punases veinis sisalduvad kemikaalid kaitsevad inimest igemehaiguste eest. Millega seda seletada?

Teadlaste sõnul on asi punases veinis olevatel polüfenoolidel, kirjutab The Sun. Need takistavat nimelt kahjulikel bakteritel hammaste külge kleepumast. See aga omakorda aitab ära halba hingeõhku põhjustavaid põletikke, mida bakterid muidu hambapinnal tekitaksid.

Lisaks sisaldavat vein ka kofeiinhapet ja p-kumariinhapet. Ka need ained aitavad pärssida hambaid kahjustavate bakterite tegevust.