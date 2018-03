Suur osa inimestest ei tea, kus asub kõhunääre ja milleks see kasulik on. Samas põhjustavad selle organiga seotud haigused olulist elukvaliteedi langust.

Et just seetõttu on oluline teada, miks kõhunääre on tähtis, räägib Ida-Tallinna keskhaigla üldkirurg dr. Airi Tark suhtlusportaalis Facebook, mis juhtub, kui kõhunääre ei tööta nii, nagu peab: "Kõhunääre ehk pankreas on inimesel elutähtis organ, mille nõre aitab toitu seedida ning organismile vastuvõetavamaks teha. Kõhunääre on ~15 cm pikkune organ, mis asub mao taga ja mille juha on ühenduses kaksteistsõrmiksoolega.

Kõhunäärmel eristatakse 3 osa: kõhunäärme pea, kehaosa ja sabaosa.

Kõhunäärmel on peamiselt 2 funktsiooni- endokriinne ja eksokriinne. Endokriinne funktsioon avaldub põhiliselt insuliini ja glükagooni tootmises, mis osalevad inimese vere normaalses veresuhkru tasakaalu säilitamises.

Eksokriinne funktsioon avaldub kõhunäärme rakkudes toodetavates seedefermentide töös, mis kõhunäärme juha kaudu satuvad peensoolde ja aitavad kaasa seedeprotsessis toitainete lõhustamisel. Kõhunäärme töö häirumisel (põletikud, kasvajad) võib tekkida insuliini ületootmisest suhkruhaigus.

Kõige tavalisem kõhunäärme töö häirumise sümptom on kõhulahtisus, mis näitab, seedefermente ei satu piisavalt soolde ning toitaineid ei omastata, vaid väljutatakse organismist."